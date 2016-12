1-Plein feu sur l'accord d'entreprise

C'est le fameux article 2, celui qui fâche le plus : l'inversion de la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, les accords conclus au sein d'une entreprise ne peuvent pas être moins favorables aux salariés que ceux conclus au sein d'une branche - qui regroupe les entreprises d'un même secteur d'activité. Or c'est ce verrou que la loi Travail veut faire sauter. « L'exemple le plus simple, ce sont les heures supplémentaires, décrypte Jean-Claude Mailly (FO). Aujourd'hui, seul un accord de branche peut prévoir une rémunération des heures sup à moins de 25 % de majoration. Mais avec cette loi, demain, on pourra négocier une rémunération moindre des heures sup, de 10 % au niveau de chaque entreprise. » Des assouplissements qui, selon FO et la CGT, risquent de renforcer la concurrence entre entreprises et particulièrement chez les sous-traitants.

Ce que veulent les syndicats : des garde-fous pour empêcher l'inversion de la hiérarchie des normes.